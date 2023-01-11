Обнародован объем инвестиций, направленных АИК на реализацию проектов в 2022 году

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Азербайджанской инвестиционной компанией вложила в реализацию пяти проектов в области пищевой промышленности, птицеводства, альтернативной энергетики, логистики, фармацевтики и горнодобывающей промышленности 10 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

В публикации министра говорится, что Азербайджанская инвестиционная компания играет особую роль в продвижении капитальных инвестиций в ненефтяной сектор нашей страны.

"Еще по четырем проектам в предстоящий период решено инвестировать 20,5 миллиона манатов", - написал Джаббаров.

Отметим, что основной задачей "Азербайджанской инвестиционной компании" является долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли