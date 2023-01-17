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К электронизации системы социальных пособий в Азербайджане будут привлечены специалисты из Литвы

Экономика Материалы 17 января 2023 11:14 (UTC +04:00)
К электронизации системы социальных пособий в Азербайджане будут привлечены специалисты из Литвы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - К электронизации системы социальных пособий в Азербайджане будут привлечены специалисты из Литвы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра социального обеспечения и труда Литвы Мартинас Сиуркус, участвующий на церемонии открытия твиннинг-проекта Европейского Союза "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане – Фаза 2".

Он отметил, что в результате реализации этого проекта ускорится процесс электронизации и модернизации системы социальных пособий Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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