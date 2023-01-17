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Внесены изменения в правила по импорту и экспорту на территории Азербайджана

Экономика Материалы 17 января 2023 16:07 (UTC +04:00)
Внесены изменения в правила по импорту и экспорту на территории Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в правила приобретения, хранения, продажи, распределения, выпуска, транспортировки, отгрузки и использования прекурсоров, требующих лицензии на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство на территории Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, согласно пояснительной записке к постановлению Кабинета министров №9, в постановлении регламентируется механизм пропуска прекурсоров в страну после проверки их соответствия годовому спросу.

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