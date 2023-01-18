Сотрудничество Азербайджана в области ВИЭ с зарубежными партнерами имеет большие перспективы - замминистра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Азербайджана в области возобновляемых источников энергии с зарубежными партнерами имеет большие перспективы.

Об этом Trend сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, проект солнечной электростанции компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов, а также проект ветроэлектростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 МВт, реализуемый компанией ACWA Power из Саудовской Аравии, очень скоро продемонстрируют результаты этого партнерства.

"Например, электроэнергия в рамках проекта Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, реализуемого компанией Masdar, будет произведена уже в этом году", - сказал он.

Солтанов отметил, что аналогичное партнерство развивается и в области развития морской ветроэнергетики, однако на это потребуется больше времени.

"Речь идет о доверии между руководством Азербайджана и ОАЭ, а также Саудовской Аравии. Стоимость проэектов очень важна в этом отношении. Многие из этих проектов обусловлены их ценой. В то же время мы верим, что наше сотрудничество продемонстрирует много замечательных результатов", - сказал замминистра.

Солтанов добавил, что соглашение, подписанное между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Masdar, является очень многообещающей инициативой.

"Мы очень рады, что SOCAR вступает в это соглашение в качестве экономического партнера, становясь частью сделки, которую мы, Министерство энергетики, уже подписали. Мы с нетерпением ждем результатов этого сотрудничества", - сказал он.

Напомним, что 15 января 2023 года в рамках рабочего визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты SOCAR и компания Masdar подписали в Абу-Даби Соглашение о совместной разработке проектов по морской ветровой энергетики и водорода мощностью 2 ГВт, а также о совместной разработке проектов солнечной фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт и ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт.

"Вышеупомянутые соглашения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, развитию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому росту страны. Masdar, которая является крупнейшей компанией Объединенных Арабских Эмиратов в области возобновляемой энергетики, в настоящее время реализует проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт в Азербайджане. Ожидается, что станция будет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии и поможет сократить выбросы более чем на 200 000 тонн в год",- говорилось в сообщении SOCAR.

Отметим, что Азербайджан планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.