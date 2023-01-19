Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили текущее состояние партнерства, реализацию совместных проектов и направления перспективного сотрудничества.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Сахиба Мамедова с вице-президентом ЕБРР по политике и партнерству Марком Боуманом.

В ходе встречи заместитель министра подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с банком, ЕБРР является надежным партнером, оказывает долгосрочную и устойчивую поддержку экономическому развитию страны.

Кроме того, была представлена информация о мерах по диверсификации экономики Азербайджана, развитию ненефтяного сектора, стимулированию инвестиций и дальнейшему улучшению бизнес-среды.

В свою очередь вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боуман отметил плодотворное сотрудничество банка с Азербайджаном, поддержку экономических реформ, проводимых в стране.

Ранее сообщалось, что вице-президент ЕБРР Марк Боуман и управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу по вопросам политики и партнерства Маттео Патроне посетят Азербайджан. Визит официальных лиц ЕБРР был запланирован на 16-19 января 2023 года.

Напомним, что по состоянию на первое декабря 2022 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 836 миллионов евро на реализацию 33 проектов. Большая часть портфеля (89 процентов, или 748 миллиона евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, семь процентов, или 58 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а четыре процента, или 30 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты, говорится в сообщении ЕБРР.

В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,656 миллиарда евро по 185 проектам.