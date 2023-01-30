ЦБ Азербайджана ограничил действие лицензии на страховую деятельность одной из компаний

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ограничил действие лицензии ОАО "İpək Yolu Sığorta" на страховую деятельность по "Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО).

Как сообщили в понедельник Trend в ЦБА, ограничение действия лицензии "İpək Yolu Sığorta" полностью приостанавливает его деятельность по заключению новых страховых договоров по ОСАГО, а также возможность продлевать действующие договоры этого вида страхования.

Центробанк сообщает, что "İpək Yolu Sığorta" планирует развивать другие виды страхования в соответствии с новой бизнес-стратегией.

"В 2022 году "İpək Yolu Sığorta" собрала 334,520 тысячи манатов страховых взносов по ОСАГО, что составляет всего 0,3 процента от всех страховых взносов по данному виду на рынке", - говорится в сообщении регулятора.