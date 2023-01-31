Эксперт о повышении стоимости мобильных телефонов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 15 февраля IMEI номера мобильных телефонов, ввозимых в Азербайджан физическими лицами для личного пользования и не задекларированных в таможенных органах, не будет регистрироваться соответствующим центром Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Возникает вопрос, повлияет ли это на цены мобильных телефонов в Азербайджане?

Экономист-эксперт Эйюб Керимли сказал во вторник Trend, что это решение не приведет к росту цен на мобильные телефоны.

"Принятое решение не приведет к росту цен на мобильные телефоны в Азербайджана. Повышение цен затронет только тех, кто ввозит мобильный телефон в страну для личного пользования. Магазины по продаже телефонов платили пошлины и раньше, когда привозили телефоны из-за границы. Поэтому роста цен на мобильные телефоны, которые компании импортируют из-за рубежа, не будет", - сказал он.

Напомним, что согласно новым правилам, мобильные телефоны и другое оборудование беспроводной связи, ввозимые на территорию Азербайджана физическими лицами, а также почтовыми отправлениями, при пересечении таможенной границы должны декларироваться в таможенных органах в письменной (бумажной или электронной) форме.

(Перевод: Фидан Мустафаева)