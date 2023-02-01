ЦБ огласил инфляционные ожидания на 2023 год

БАКУ /Trend/ - Годовая инфляция в Азербайджане в 2023 году ожидается на уровне восьми процентов.

Об этом сказали в среду Trend в Центральном банке Азербайджана.

По данным источника, годовая инфляция в декабре 2022 года составила 14,4 процента что на 1,2 процентных пункта ниже пикового уровня (15,6 процента в сентябре).

"Кроме того, продовольственная инфляция в отчетный месяц была на уровне 19 процентов. Темпы роста цен производителей (в декабре годовой прирост индекса цен производителей сельскохоз-продукции составил 10,2 процента, в ненефтяном секторе индекс цен промышленных товаров – 10,6 процента) и цен на импорт (в ноябре годовой прирост цен на импорт составил 23,4 процента) находятся на уровне двузначных показателей. По результатам опросов, проведенных в декабре 2022 года, доля домохозяйств, ожидающих повышения уровня инфляции, увеличилась на два процентных пункта до 22 процентов. В целом годовая инфляция имеет тенденцию к снижению, но ее прогнозируемый уровень продолжает превышать целевой показатель. Согласно обновленным прогнозам, годовая инфляция ожидается на уровне близкой к восьми процентам в 2023 году, если допущения базового сценария останутся стабильными", - говорится в сообщении ЦБ.