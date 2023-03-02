USAID видит большой потенциал в сельскохозяйственном секторе Азербайджана - директор миссии

БАКУ /Trend/ - USAID видит большой потенциал в сельскохозяйственном секторе Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс на конференции «Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане».

По его словам, в секторе сельского хозяйства мелкие и средние предприятия создают большое количество рабочих мест.

«USAID в Азербайджане нацелен на создание и поддержку инклюзивного финансирования и конкуренции. Мы работаем над созданием платформ не только по поддержке МСБ, но и женского предпринимательства», - сказал он.

Нербасс подчеркнул, что USAID рад и готов стать частью реализации альтернативных источников финансирования для субъектов МСБ, а также развития инклюзивного предпринимательства.