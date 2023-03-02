В Азербайджане прошла регистрацию новая НБКО

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала небанковскую кредитную организацию (НБКО) ООО "Anexs".

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Уставный капитал НБКО составляет 300 тысяч манатов. Ее официальным представителем является Хикмет Иманов.

Юридический адрес Anexs: город Баку, Насиминский район, ул. Диляры Алиевой, 235А.

Напомним, что в прошлом году три НБКО - "Caspian Finance", "Payonix" и "Puldeks" прошли регистрацию в ГНС.

По данным Центрального банка Азербайджана, на сегодняшний день всего в стране числятся 55 НБКО.

Отметим, что Небанковская кредитная организация - специализированная кредитная организация, осуществляющая на основании специального соглашения (лицензии) выдачу кредитов и другие виды деятельности, предусмотренные законом Азербайджана “О небанковских кредитных организациях”.