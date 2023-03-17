Число пассажиров, воспользовавшихся стамбульским аэропортом, превысило 10 миллионов

БАКУ /Trend/ - В феврале 2023 года количество пассажиров, прибывающих в Международный аэропорт Стамбула в Турции, увеличилось на 53 процента и достигло 10 768 064 человека.

Как сообщает Trend, об этом Turkicworld сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По данным министерства, в феврале пассажирооборот воздушной гавани по внутренним рейсам вырос на 29 процентов и составил 2 396 623 человека, а по международным - на 61 процент и составил 8 371 441 человек.

Грузооборот аэропорта в феврале этого года составил 391 901 тонну, увеличившись на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, в феврале 2023 года грузооборот аэропорта по внутренним рейсам увеличился на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 34 891 тонну, а по международным рейсам - на 39 процентов по сравнению с тем же периодом и составил 357 010 тонн.

Согласно информации, количество рейсов, выполненных из аэропорта в феврале 2023 года, увеличилось на 41 процент по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 74 449. При этом количество рейсов, выполненных по внутренним рейсам, увеличилось на 36 процентов, до 18 602, а по международным - на 43 процента, до 55 тысяч 847.

В феврале 2023 года пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 25 370 192 человека, а грузооборот - 430 212 тонн.

Напомним, что в 2022 году пассажирские перевозки по всем аэропортам Турции составили 181 948 006 человек, а грузооборот - 4 004 306 тонн.