Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион

БАКУ /Trend/ - 28 марта Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 65,4 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

Напомним, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 96,3 миллиона долларов. Относительно высокий спрос на аукционе обусловлен накопленным спросом из-за несостоявшихся по графику, в связи с праздничными днями, двух аукционов).

Отметим, что к проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.