Экспорт чистых ресурсов из Азербайджана в Европу обеспечит энергетическую безопасность всего региона - региональный директор ВБ

БАКУ /Trend/ - Экспорт чистой энергии из Азербайджана в Европу обеспечит энергетическую безопасность не только Грузии, но и всего Южного Кавказа и Европы.

Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус, выступая на встрече высокого уровня по проекту подводного кабеля в Черном море, состоявшейся в Тбилиси 6 апреля.

"Проект подводного кабеля в Черном море внесет вклад в укрепление связей между Южным Кавказом и Европой. Для Всемирного банка отрадно участвовать в реализации этого проекта высокой стратегической важности", - сказал он.

Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия подписали соглашение о строительстве электрического кабеля от Черноморского побережья Грузии до Черноморского побережья Румынии 17 декабря 2022 года.

В рамках этого проекта планируется проложить по дну Черного моря 1 195-километровую линию электропередачи мощностью 1 000 МВт между Грузией и Румынией и установить цифровой соединительный кабель. С этой целью при поддержке Всемирного банка планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта к концу 2023 года.