Названы сроки запуска предприятия по сервисному обслуживанию грузовых автомобилей в Карабахе (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11 апреля в 12:10)

БАКУ /Trend/ - Совместное российско-азербайджанское предприятие ООО "Auto Leasing Azerbaijan" по сервисному обслуживанию грузовых автомобилей в Карабахе будет введено в эксплуатацию в июле 2023 года.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

"На настоящее время завершено 85 процентов строительных работ", – сказал он.

Отметим, что запуск Auto Leasing Azerbaijan будет способствовать решению транспортных задач предприятий и предпринимателей Азербайджана, а также направлен на финансирование клиентов на территории страны через совместную лизинговую компанию.

Напомним, что в настоящее время в промпарке "Экономическая зона Аразской долины” два субъекта предпринимательства получили статус резидента, один субъект – статус нерезидента.

В 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промзонах, а в целом до сегодняшнего дня резидентами стали 116 субъектов предпринимательства.