Названо число судов, принятых турецким портом Амбарли

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2023 года порт Амбарли принял 657 судов.

Об этом TurkicWorld сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, сообщает Trend.

По данным министерства, за указанный период порт Амбарли принял 238 судов под флагом Турции и 419 судов под флагами других стран.

Отметим, что в феврале 2023 года порты Турции приняли 27 миллионов 551 тысячу 878 тонн грузов.

За этот период грузопоток во внутренние порты на судах под турецким флагом составил 2 млн 245 тыс. 391 тыс. тонн. Грузоперевозки судов под флагами других стран в порты Турции составили 25 миллионов 306 тысяч 487 тонн.

В феврале 2023 года из портов Турции было перевезено 5 миллионов 642 тысячи 936 тонн транзитных грузов.

Кроме того, в январе-феврале 2023 года порты Турции приняли 59 миллионов 643 тысячи 642 тонны грузов.

За указанный период прием грузов судами под турецким флагом составил 4 млн 151 тыс. 820 тыс. тонн. А судами под флагами других стран грузоперевозки в порты Турции составили 55 миллионов 491 тысячу 822 тонны.

В январе-феврале 2023 года из портов Турции было перевезено 12 миллионов 145 тысяч 781 тонна транзитных грузов.