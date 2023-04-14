Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Орхан Мамедов встретился с министром образования, председателем правления Банка МСБ Саудовской Аравии (ФОТО)

Экономика Материалы 14 апреля 2023 10:10 (UTC +04:00)
Орхан Мамедов встретился с министром образования, председателем правления Банка МСБ Саудовской Аравии (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В городе Эр-Рияд состоялась встреча председателя правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхана Мамедова с министром образования Саудовской Аравии, председателем правления Банка МСБ Юсефом Аль-Беньяном.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, на встрече состоялся обмен мнениями о доступе субъектов МСБ к финансовым ресурсам, опыте и механизмах поддержки Азербайджана и Саудовской Аравии в этой области.

Также была предоставлена информация о поддержке и услугах, оказываемых Агентством Азербайджана субъектам МСБ.

Орхан Мамедов встретился с министром образования, председателем правления Банка МСБ Саудовской Аравии (ФОТО)
Орхан Мамедов встретился с министром образования, председателем правления Банка МСБ Саудовской Аравии (ФОТО)
Орхан Мамедов встретился с министром образования, председателем правления Банка МСБ Саудовской Аравии (ФОТО)
Орхан Мамедов встретился с министром образования, председателем правления Банка МСБ Саудовской Аравии (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости