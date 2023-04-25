БАКУ /Trend/ - Первый беспилотный боевой самолет Турции Bayraktar KIZILELMA будет продемонстрирован на фестивале TEKNOFEST-2023.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, самолет вылетел из аэропорта Чорлу в 13:30 по местному времени. Примерно через 45 минут он приземлится в стамбульском аэропорту Ататюрк.

Согласно информации, самолет будет представляться на фестивале с 27 апреля по 1 мая.

Отметим, что первый турецкий беспилотный боевой самолет Bayraktar KIZILELMA был произведен со 100-процентным местным капиталом в 2021 году. Первый полет самолета состоялся 14 декабря 2022 года, а второй - 23 января 2023 года.