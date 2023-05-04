ВБ подготовил отчет о защите человеческого капитала во время кризисов

БАКУ /Trend/ - Согласно новому отчету Всемирного банка, страны, которые человеческий капитал, понесут меньший экономический ущерб, чем те, которые этого не делают.

Как сообщили в четверг Trend в ВБ, подготовка отчета «Защита человеческого капитала во время потрясений и кризисов» финансировалась Европейским Союзом и охватывает сектора образования, здравоохранения и социальной защиты стран Восточной Европы и Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, и Украина).

"В отчете изложены курсы, актуальные для стран региона и за его пределами, о том, как защитить человеческий капитал, построить совершенные и устойчивые системы человеческого развития и свести к минимуму долгосрочные последствия повторяющихся кризисов", - говорится в сообщении ВБ.

Кроме того, по словам старшего экономиста Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Средней Азии Джамеле Риголини, слова которого приводятся в сообщении Всемирного банка, качество и устойчивость доступа людей к образованию, здравоохранению и социальным услугам, особенно для социально уязвимых слоев населения, оказывает существенное влияние на их способность справляться с потрясениями и кризисами.

"Поскольку новые потрясения будут продолжаться, угрожая средствам к существованию и благополучию людей, необходимо срочно инвестировать в системы человеческого капитала и защитить их от всех потрясений", - считает он.

Также в сообщении Всемирного банка говорится, что необходимы построение эффективных планов в области готовности системы здравоохранения и мониторинга к будущим кризисам, создание устойчивых посткризисных ответных мер, защита финансирования секторов человеческого развития, цифровизация управления и обслуживания в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

"Сильные системы образования, здравоохранения и социальной защиты способны предоставлять более качественные услуги в обычное время и лучше реагировать на чрезвычайные ситуации. Кроме того, укрепление систем и устойчивость тесно взаимосвязаны, поэтому инвестиции в системы человеческого развития улучшают долгосрочные результаты человеческого капитала и защищают людей от кризисов", - считает Риголини.

Отметим, что 4 мая в Азербайджанском государственном экономическом университете состоится презентация доклада ВБ «Защита человеческого капитала во время потрясений и кризисов». В ходе презентации отчета, в котором отражены усилия разных стран в этой сфере, в том числе Азербайджана, будут рассмотрены вопросы по борьбе с COVID-19 и его влиянию на человеческий капитал, в частности на сектор образования.