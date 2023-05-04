Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Изменения в закон о предпринимательстве рекомендованы к принятию на пленарном заседании парламента Азербайджана

Экономика Материалы 4 мая 2023 13:54 (UTC +04:00)
Изменения в закон о предпринимательстве рекомендованы к принятию на пленарном заседании парламента Азербайджана

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Изменения в закон "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" рекомендованы к принятию на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Trend, изменения в закон включают ряд нововведений.

Так, новыми статьями в законе устанавливаются права предпринимателя при проверке в сфере предпринимательства, требования к проверяющему в сфере предпринимательства, права и полномочия проверяющего и другие вопросы.

В документе отмечается, что изменения будут способствовать предотвращению ненужных вмешательств в деятельность предпринимателей, послужат в целом развитию предпринимательства, дальнейшему улучшению деловой среды.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости