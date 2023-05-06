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Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)

Экономика Материалы 6 мая 2023 15:17 (UTC +04:00)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - 330-киловольтная узловая подстанция "Джебраил" является не только самой крупной подстанцией на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, но и стратегическим энергетическим узлом:

Об этом сказал в субботу Trend руководитель пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

Он отметил, что строительство этой подстанции играет особую роль в энергоснабжении освобожденных от оккупации территорий. Энергоузел "Джебраил" также имеет важное значение с точки зрения передачи в общую энергосистему энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, электростанциях "Гюнеш", "Худаферин", "Гыз галасы". Данный энергоузел является проектом международного значения. Эта подстанция позволит получить более выгодный доступ к европейским энергетическим рынкам посредством маршрута Джебраил-Нахчыван-Агры и далее через турецкую энергосистему.

Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
Азербайджан сможет экспортировать электроэнергию в Европу посредством узловой подстанции "Джебраил" (ФОТО)
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