Агентство по развитию экономических зон Азербайджана и промкластер Татарстана подписали меморандум (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию экономических зон Азербайджана и промышленный кластер Татарстана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили в субботу Trend в агентстве, меморандум был подписан в рамках международной выставки «Russia Halal Expo» в городе Казань.

Согласно документу, предусмотрены налаживание отношений сотрудничества между предпринимателями двух стран и поддержка развития предпринимательской деятельности, реализация совместных проектов в сфере промышленности, организация деловых поездок, совместная разработка проектов, представляющих взаимный интерес.

Меморандум подписали председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев и председатель правления промышленного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров.

Отметим, что выставка «Russia Halal Expo» организована в рамках 14-го Международного экономического форума «Россия – исламский мир: Казанский форум 2023». Цель двухдневной выставки – поддержать производителей из СНГ и других стран в представлении своей халяльной продукции и услуг, покупателей и продавцов в поиске новых рынков сбыта и надежных поставщиков.