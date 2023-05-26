Предприниматели проинформированы о льготах на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках встречи в селе Агалы Зангиланского района с субъектами бизнеса, которые будут работать в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, предприниматели были проинформированы о государственной поддержке, оказываемой на освобожденных от оккупации территориях, в том числе о налоговых и других льготах, а также о существующих инвестиционных возможностях региона.

Как сообщили Trend в пятницу Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса, в мероприятии, организованном агентством по инициативе специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, приняли участие представители соответствующих государственных структур и более 50 предпринимателей.

Открывая мероприятие вступительным словом, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев выразил уверенность в том, что инвестиции наших предпринимателей в эти районы не только ускорят восстановительные и строительные работы, но и создадут новые рабочие места для дальнейшего улучшения благосостояния населения, которое вернется в регион.

"Мы готовы создать все условия для предпринимателей в этом направлении, а также работать совместно со всеми партнерами. Мы призываем предпринимателей активно участвовать в восстановлении и развитии наших освобожденных от оккупации территорий", - отметил он.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о механизмах стимулирующей поддержки и льготах для работников и работодателей на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что в мае 2022 года в Агалы был открыт первый пункт обслуживания "Smart DOST". В соответствии с I Государственной программой "Большое возвращение" в 2023-2026 годах на этих территориях будут созданы центры и филиалы DOST, учреждения профессиональной подготовки и реабилитации. В зангиланском селе Агалы и тертерском селе Талыш реализуются активные программы занятости, ведется работа по обеспечению занятости жителей, созданию хозяйств в рамках программы самозанятости и организации профессиональной подготовки.

Первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Натиг Гасанов отметил рост интереса местных и иностранных бизнесменов к освобожденным территориям, поступило много заявок от предпринимателей на создание бизнеса и инвестиции на этих территориях. В то же время он проинформировал о деятельности KOB dost в Агалы, работах и мерах поддержки со стороны агентства для создания предпринимательства в регионе и обеспечения самозанятости.

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов проинформировал о проделанной работе по организации деятельности таможенных постов на освобожденных от оккупации территориях, отметив, что по этим территориям подготовлен перечень техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов по отраслям экономической деятельности и товарной номенклатуре, импорт которых освобожден от таможенных пошлин.

В рамках мероприятия представители министерства экономики, Агентства по развитию экономических зон, Государственного агентства занятости, Фонда развития предпринимательства, Агентства продовольственной безопасности и Азербайджанской инвестиционной компании обсудили налоговые, социальные, коммунальные и другие льготы, предоставляемые субъектам предпринимательства, желающим заниматься предпринимательской деятельностью на освобожденных от оккупации территориях, предпринимателям была предоставлена информация об Агдамском промышленном парке, "Экономической зоне Аразской долины".