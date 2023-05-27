Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 мая
|
1,7
|
22 мая
|
1,7
|
16 мая
|
1,7
|
23 мая
|
1,7
|
17 мая
|
1,7
|
24 мая
|
1,7
|
18 мая
|
1,7
|
25 мая
|
1,7
|
19 мая
|
1,7
|
26 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0136 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0111 маната и составил 1,8319 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 мая
|
1,8466
|
22 мая
|
1,8390
|
16 мая
|
1,8499
|
23 мая
|
1,8374
|
17 мая
|
1,8469
|
24 мая
|
1,8325
|
18 мая
|
1,8417
|
25 мая
|
1,8250
|
19 мая
|
1,8298
|
26 мая
|
1,8254
|
Средний курс за неделю
|
1,8430
|
Средний курс за неделю
|
1,8319
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс понизился на 0,0001 маната и составил 0,0212 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 мая
|
0,0217
|
22 мая
|
0,0212
|
16 мая
|
0,0213
|
23 мая
|
0,0212
|
17 мая
|
0,0211
|
24 мая
|
0,0211
|
18 мая
|
0,0211
|
25 мая
|
0,0211
|
19 мая
|
0,0211
|
26 мая
|
0,0212
|
Средний курс за неделю
|
0,0213
|
Средний курс за неделю
|
0,0212
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0008 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0855 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 мая
|
0,0866
|
22 мая
|
0,0858
|
16 мая
|
0,0864
|
23 мая
|
0,0857
|
17 мая
|
0,0861
|
24 мая
|
0,0856
|
18 мая
|
0,0860
|
25 мая
|
0,0854
|
19 мая
|
0,0858
|
26 мая
|
0,0850
|
Средний курс за неделю
|
0,0862
|
Средний курс за неделю
|
0,0855