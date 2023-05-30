Великобритания инвестировала в экономику Азербайджана $34 млрд - министр

БАКУ /Trend/ - Великобритания инвестировала в экономику Азербайджана 34 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

В публикации министра в соцсети говорится, что в ходе встречи были обсуждены вопросы перехода на "чистую" энергию.

"Мы обсудили с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон вопросы в области перехода на "чистую" энергию, а также развития сотрудничества в рамках межправительственной комиссии. Хочу подчеркнуть, что Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане с инвестициями в 34 миллиарда долларов", - говорится в публикации министра.