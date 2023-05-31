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На восстановление освобожденных земель Азербайджана в 2022 г. направлено около 3 млрд манатов

Экономика Материалы 31 мая 2023 11:19 (UTC +04:00)
На восстановление освобожденных земель Азербайджана в 2022 г. направлено около 3 млрд манатов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году на восстановление и реконструкцию территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации, были израсходованы 2 665 408 636 манатов.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год", который обсуждается сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что из государственного бюджета на 2023 год выделяются дополнительные средства в размере 2 млрд 260 млн манатов в связи с ускорением работ по строительству, восстановлению и реконструкции, проводимых в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре Азербайджанской Республики.

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