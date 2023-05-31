В Азербайджане начата работа по формированию национального индекса кибербезопасности (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 31 мая в 11:40)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начата работа по формированию национального индекса кибербезопасности.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Общественного объединения «Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана» Эльвин Баладжанов в ходе второго национального форума по кибербезопасности.

«В Азербайджане начата работа по формированию национального индекса кибербезопасности. Ассоциация организаций кибербезопасности заинтересована в сотрудничестве со странами региона в сфере кибербезопасности», - сказал он.

Отметим, что 31 мая в Баку прошел второй национальный форум по кибербезопасности, в ходе которого были обсуждены такие темы, как национальная экосистема кибербезопасности, кибербезопасность в контексте ОТГ, безопасность критической информационной инфраструктуры, решения и стартапы в области кибербезопасности, образование, человеческие ресурсы и просвещение в области кибербезопасности.