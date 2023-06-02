Подготовлена концепция применения "зеленых" технологий на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подготовлена концепция применения "зеленых" технологий и возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал Trend председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов.

По его словам, основные положения этой стратегии служат как сохранению окружающей среды, водных ресурсов, флоры и фауны, так и обеспечению устойчивого развития этого района.

"На сегодня мы установили потенциал солнечной энергии освобожденных территорий в объеме четырех тысяч мегаватт и свыше пяти тысяч - ветровая энергия. Также Карабах является источником формирования водных ресурсов Азербайджана. В этом направлении ведутся работы по восстановлению водных ресурсов, а также обеспечение их охраны", - сказал он.

Говоря о применении воды, Микаилов сказал, что большая часть водных ресурсов Азербайджана используется в сельском хозяйстве.

"Считаю, что использование "зеленых" технологий и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в сельхозсекторе может привести к сокращению использования водных ресурсов. Также это обеспечит устойчивое развитие сектора сельского хозяйства и охрану окружающей среды. Хочу подчеркнуть, что расширение использования ВИЭ позволит нам сэкономить огромное количество водных ресурсов", - сказал он.