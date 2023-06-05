В Азербайджане меняется порядок переоценки активов и пассивов в инвалюте и золоте

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок переоценки активов и пассивов в иностранной валюте и золоте.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему закону, разница, возникающая в результате переоценки активов и пассивов в иностранной валюте и золоте на балансе Центрального банка Азербайджана в течение отчетного года отражается в капитальных резервах Центрального банка Азербайджана. Возмещение убытков, возникших в результате переоценки активов и пассивов в иностранной валюте и золоте на конец года, обеспечивается за счет капитальных резервов Центрального банка Азербайджана.

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