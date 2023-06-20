В Азербайджане утвержден порядок контроля за начислением госпошлин и их перечислением в бюджет

БАКУ /Trend/ - Утвержден порядок контроля за начислением госпошлин и их перечислением в бюджет.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

"Порядок контроля за правильным начислением государственной пошлины и ее своевременным перечислением в государственный бюджет", утвержденный постановлением Кабинета министров №199, предусматривают проведение информационного обмена между ведомствами и организациями, взимающими государственную пошлину, по отчетности, представляемой по начислению и перечислению в государственный бюджет государственной пошлины за услуги и юридические действия, проверку, анализ, мониторинг правильности взимания и перечисления государственной пошлины в государственный бюджет в учреждениях и организациях, взимающих государственную пошлину.

Также определено распределение функций по контролю за правильным начислением и своевременным перечислением в государственный бюджет государственной пошлины за услуги и юридические действия ведомствами и организациями, взимающими государственную пошлину.