Материалы по 23 компаниям, осуществляющим строительство жилых домов, направлены в Генпрокуратуру

БАКУ /Trend/ - Материалы в отношении 23 компаний, осуществляющих строительство многоквартирных жилых зданий, направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики.

Об этом в понедельник сообщили Trend в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

В Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком в последнее время возросло число жалоб относительно того, что лица, осуществляющие строительство многоквартирных жилых домов (жилищно-строительные кооперативы, общества с ограниченной ответственностью и т.д.) требуют от собственников квартир оплаты за установку счетчиков.

При рассмотрении жалоб было установлено, что в договорах, заключенных жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) и обществами с ограниченной ответственностью (ООО) с покупателями, содержатся требования о взимании платы за установку в квартирах счетчиков воды, электричества и газа вопреки требованиям законодательства.

Поскольку в действиях должностных лиц, осуществляющих указанную деятельность, имеются признаки мошенничества, злоупотребления служебным положением и обмана потребителей, 29 обращений граждан, поступивших в июне в Госслужбу в отношении 15 ЖСК и 8 ООО, направлены в Генпрокуратуру для для дачи правовой оценки.

Отметим, что согласно действующему законодательству, поставки и монтаж счетчиков воды, электричества и газа для населения должны осуществляться поставщиками за счет средств поставщиков. При этом стоимость счетчика не может быть востребована поставщиками и третьими лицами.