Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических отношений

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаров и министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики.

"В ходе встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто мы обсудили меры, принимаемые для укрепления партнерства между Азербайджаном и Венгрией, развитие двусторонних экономических и торговых отношений, а также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета, товарооборот Азербайджана с Венгрией в январе-мае 2023 года составил 20,151 миллиона долларов США.