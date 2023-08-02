Делегация "MÜSİAD Азербайджан" встретилась со спецпредставителем Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Делегация "MÜSİAD Азербайджан" встретилась со специальным представителем Президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахидом Гаджиевым.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом говорится в публикации в Twitter председателя правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашада Джабирли.

Отмечено, что в ходе встречи была предоставлена подробная информация о Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана.

"Мы обсудили инвестиционные возможности в регионе, возможности сотрудничества для привлечения инвесторов. Выражаем благодарность Вахиду Гаджиеву за искренний прием и внимание", - говорится в публикации.