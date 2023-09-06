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"Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала в израильский стартап - Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 6 сентября 2023 11:10 (UTC +04:00)
"Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала в израильский стартап - Микаил Джаббаров

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/- ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) инвестировала 670 тысяч долларов США в израильский стартап-проект "C2A Security", специализирующийся на разработке платформы кибербезопасности.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в социальной сети "Х" (Twitter) написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках сотрудничества с израильским фондом OurCrowd ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала 670 тысяч долларов в израильский стартап-проект "C2A Security", специализирующийся на разработке платформы кибербезопасности, обеспечивающей надежные решения безопасности для защиты внутренних систем электромобилей от кибератак", - говорится в публикации.

"Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала в израильский стартап - Микаил Джаббаров
"Азербайджанская инвестиционная компания" инвестировала в израильский стартап - Микаил Джаббаров
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