В Нахчыване будет реконструирована электроэнергетическая система

БАКУ /Trend/ - В соответствии с государственной программой в Нахчыване будет полностью реконструирована электроэнергетическая система.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, выступая сегодня на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и I Международной конференции "Нахчыван - Зеленая энергетическая зона" в городе Нахчыван.

Он отметил, что, как предусмотрено в программе, в рамках проекта электрического коридора Азербайджан-Турция-Европа, соединение Нахчыванской Автономной Республики с основной энергосистемой страны, прокладка линии электропередачи в Турцию, регулирование частоты с целью экспорта электроэнергии через энергосистему Турецкой Республики и принятие мер по подключению энергосистемы Нахчыванской Автономной Республики к сети Европейской ассоциации операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) повысит потенциал производства и экспорта электроэнергии в Нахчыванской Автономной Республике.

"Это расширит возможности и альтернативы для продажи электроэнергии на мировой рынок (в Турцию и Европу) за счет дополнительных энергетических мощностей страны", - отметил он.

Фуад Наджафли добавил, что модернизация существующих электростанций и строительство новых в рамках государственно-частного партнерства в Нахчыванской Автономной Республике, увеличение производства электроэнергии с использованием возобновляемых энергетических ресурсов (в основном солнечной энергии) и возможностей государственно-частного партнерства, а также реализация новых проектов обеспечат дальнейший экспорт электроэнергии.

По его словам, реконструкция существующих линий электропередач и подстанций в соответствии с современными требованиями, создание центра SCADA (системы управления и сбора данных) для оперативного управления энергосистемой, контроля и мониторинга качества электроэнергии приведет к повышению эффективности инфраструктуры электроснабжения, устойчивому снижению потерь в системах производства и снабжения электроэнергией.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум создан в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй-5-6 октября 2022 года в Стамбуле (Турция).