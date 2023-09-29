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Названы приоритеты экономического развития в Карабахе и Восточном Зангезуре

Экономика Материалы 29 сентября 2023 18:30 (UTC +04:00)
Названы приоритеты экономического развития в Карабахе и Восточном Зангезуре

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Основными приоритетными направлениями экономического развития в Карабахе и Восточном Зангезуре являются сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность и логистика.

Об этом сказал советник министра экономики Азербайджана Аскер Алекперов на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане, сообщает в пятницу Trend.

"Наша главная цель - решение вопросов экономической деятельности на освобожденных от оккупации территориях. С этой целью в Агдамском и Джебраильском районах созданы промышленные парки. Для стимулирования экономической деятельности на освобожденных землях государство разработало специальный пакет льгот", - сказал он.

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