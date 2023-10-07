Обсуждено улучшение импортно-экспортного контроля в фитосанитарной сфере между Азербайджаном и РФ

БАКУ /Trend/ - В рамках визита азербайджанской делегации в Российскую Федерацию были обсуждены вопросы ускорения процесса интеграции информационных систем с целью улучшения импортно-экспортного контроля в фитосанитарной сфере с представителями РФ, сообщает в субботу Trend.

Согласно данным Агентства пищевой безопасности Азербайджана, председатель агентства Гошгар Тахмазли встретился с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю («Россельхознадзор») Сергеем Данквертом в Москве.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с регистрацией и одобрением предприятий, импортирующих пищевую продукцию повышенного риска из Российской Федерации в нашу страну.

Кроме того, стороны высказали предложения по упрощению контроля качества и безопасности животноводческой продукции, экспортируемой из Азербайджана в Россию и усиление ветеринарного контроля в пунктах пропуска государственной границы между двумя странами.

Также стороны обсудили вопросы одновременной вакцинации диких животных от бешенства по обе стороны границы, сотрудничества по идентификации животных и усовершенствования механизмов контроля экспорта животноводческой продукции.

Помимо этого, стороны приняли решение о согласовании необходимых процедур для снижения частоты привлечения партий продукции к лабораторным исследованиям на основании гарантии Агентства.

Напомним, что цель Агентства пищевой безопасности Азербайджана – обеспечить население безопасными продуктами питания, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также добиться увеличения объемов экспорта на рынки развитых стран.