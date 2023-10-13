Обсуждены перспективы сотрудничества между налоговыми ведомствами Азербайджана, Турции и Малайзии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле прошла 18-я ежегодная техническая конференция Ассоциации налоговых органов исламских стран (ATAIC) на тему «Налогообложение цифровой экономики», сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы, Азербайджан, принимавший участие в мероприятии в качестве страны-наблюдателя, был представлен делегацией во главе с руководителем Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орханом Назарли.

В рамках мероприятия состоялись сессии, посвященные формированию среды цифровизации экономики, основным особенностям цифровой экономики, вопросам регулирования налогообложения.

На сессиях рассматривались вопросы создания нормативных актов по регулированию цифровой среды в экономике, сложности для налоговых систем в условиях постоянного увеличения доли цифровой экономики в экономической деятельности.

Также была рассмотрена деятельность совместной рабочей группы, созданной между Государственной налоговой службой Азербайджана и Управлением налоговой службы Турецкой Республики, возможности укрепления отношений между налоговыми органами.

В рамках визита глава налоговой службы Азербайджана также встретился с генеральным исполнительным директором Налогового управления Малайзии Датуком др. Мохд Низом Саири. Стороны обменялись мнениями о деятельности ATAIC, административном опыте, связанном с налоговой политикой в ​​исламских странах, а также возможностях расширения двусторонних связей, в том числе взаимного сотрудничества между налоговыми органами.