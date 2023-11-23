Обсуждены возможные направления сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и ЕЭК ООН

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики Азербайджана, состоялась встреча заместителя министра энергетики Самира Велиева с заместителем исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Дмитрием Марьясиным.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече обсуждались такие вопросы, как энергетическая безопасность и энергетический переход в регионе СПЕКА, роль многосторонних отношений в построении устойчивых и углеродно-нейтральных энергетических систем, а также применение "зеленых" технологий.

Заместитель министра проинформировал о проводимой в Азербайджане энергетической политике и реформах, о последних мерах по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны, а также о планах экспорта "зеленой" энергии и "зеленого" водорода в Европу. Было отмечено, что Азербайджан также взял на себя добровольное обязательство сократить выбросы углерода на 40 процентов до 2050 года.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о возможных направлениях сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и ЕЭК ООН, а также выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений.

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