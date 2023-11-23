Пандемия коронавируса сказалась и на сфере занятости – замгенсека ОИС

БАКУ /Trend/ - Страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) сталкиваются с различными вызовами и проблемами, в том числе в сфере занятости.

Об этом сказал заместитель генерального секретаря ОИС Ахмед Сенгандо во время совместной пресс-конференции с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым, сообщает в четверг Trend.

"Впереди у нас большая работа. Пандемия коронавируса сказалась и на сфере занятости. Проблемы все еще существуют, и мы можем преодолеть их сообща. У нас не было специализированной структуры в сфере труда. По предложению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Центр труда. Это поможет странам ОИС в сфере занятости и труда. Я благодарен главе азербайджанского государства за эту идею", - сказал он.

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