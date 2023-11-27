Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 ноября

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 ноября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8610 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8610 1 австралийский доллар AUD 1,1174 1 аргентинский песо ARS 0,0048 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3468 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0904 100 южнокорейских вон KRW 0,1301 1 чешская крона CZK 0,0762 100 чилийских песо CLP 0,1956 1 китайский юань CNY 0,2376 1 датская крона DKK 0,2496 1 грузинский лари GEL 0,628 1 гонконгский доллар HKD 0,2183 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1432 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1625 1 швейцарский франк CHF 1,9271 1 израильский шекель ILS 0,4545 1 канадский доллар CAD 1,2452 1 кувейтский динар KWD 5,5145 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0192 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3631 1 мексиканский песо MXN 0,0994 1 молдавский лей MDL 0,0955 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1587 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,426 1 российский рубль RUB 0,0191 1 сингапурский доллар SGD 1,2697 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2626 1 турецкая лира TRY 0,0588 1 тайваньский доллар TWD 0,0538 1 таджикский сомони TJS 0,1554 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0471 100 японских йен JPY 1,1406 1 новозеландский доллар NZD 1,031

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