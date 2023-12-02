Грузия присоединяется к соглашению COP28 по энергетическому переходу - Гарибашвили

ДУБАЙ /Trend/ - Грузия присоединяется к соглашению COP28 по энергетическому переходу

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в ходе Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

«Я твердо убежден в том, что для процесса необходимо продолжать несколько крупных международных усилий. Это включает сокращение глобальных выбросов вдвое к 2030 году и поддержание порогового значения в 1,5 градуса Цельсия в соответствии с постоянным содействием уменьшению ущерба и принятием рамок для достижения глобальной цели адаптации к изменению климата», - сказал он.

Гарибашвили отметил, что обещание выделять средства на финансирование борьбы с изменением климата должно оставаться твердым обязательством.

«Мы серьезно относимся к своей роли в решении климатического кризиса и уже предприняли значительные шаги в этом направлении. На меры по смягчению последствий изменения климата из государственного бюджета на этот год и последующие годы было выделено более 500 миллионов долларов США. Средства, выделенные на низкоуглеродные и климатические меры по адаптации составляют более 300 миллионов долларов США в год»,- сказал премьер-министр Грузии.

«Мы приняли долгосрочную глобальную стратегию снижения выбросов, объявив углеродную нейтральность важной целью, которую я планирую достичь. Грузия также взяла на себя обязательство представить новый, более амбициозный вклад на национальном уровне. Кроме того, я рад отметить, что до 85 процентов электроэнергии поступает из возобновляемых источников. И я рад объявить, что Грузия присоединяется к глобальному переходу на возобновляемую энергию к электрической энергии»,- сказал он.