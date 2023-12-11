Президент SOCAR обсудил сотрудничество в энергетической сфере с делегацией финансовой группы Mizuho

БАКУ /Trend/ - 11 декабря 2023 года президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией одного из крупнейших банковских холдингов Японии - финансовой группы "Mizuho".

Как сообщает Trend, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочной эффективной деятельностью японских компаний в Азербайджане, подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между SOCAR и банком "Mizuho".

В рамках встречи была представлена информация о долгосрочных корпоративных целях SOCAR, в частности, о работе, проводимой в таких направлениях деятельности, как энергетический переход, цифровизация, инновации и устойчивость бизнеса.

Стороны рассмотрели существующие и будущие возможности сотрудничества в энергетической сфере, обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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