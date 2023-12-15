Специальная экономическая зона TURAN: сможет ли она качественно изменить экономику региона?

БАКУ /Trend/ - В последние годы сотрудничество между тюркскими государствами расширяется во всех сферах, охватывая политическую, экономическую и культурную области. Один из ярких примеров этого связан со специальной экономической зоной (СЭЗ) TURAN (TURANSEZ), которую планируется создать в соответствии с Астанинской декларацией, принятой на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) под девизом "Тюркский век", состоявшемся 3 ноября 2023 года в Астане.

В пункте 50 декларации отмечается: приветствуется принятие соответствующими органами стран-членов концепции специальной экономической зоны, называемой TURAN, осуществление согласованной сторонами концепции, изменение в связи с Казахстаном в целях обеспечения начала деятельности TURANSEZ, подчеркивается важность сотрудничества между особыми экономическими зонами стран-членов.

В цели создания СЭЗ входят укрепление взаимного доверия и дружеских отношений между участниками; создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, дальнейшего упрощения таможенных и транзитных процедур в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий; привлечение иностранных инвестиций, развития экспортоориентированных и импортозамещающих отраслей промышленности; импорт передовых технологий, заимствование управленческого опыта зарубежных партнеров; развитие транспортно-логистических возможностей государств - членов Организации тюркских государств, в том числе по каспийскому направлению.

Стратегическое учреждение этой зоны ставит перед собой амбициозную задачу стать катализатором не только для экономического роста, но и для обогащения культурного наследия и укрепления дипломатических связей в этом многонациональном союзе. Такой комплексный подход делает проект TURAN заметным явлением в современной мировой политике и экономике.

Ожидается, что реализация СЭЗ TURAN углубит отношения между турецкими государствами и приблизит региональных и глобальных партнеров к этой организации.

Как сказал Trend эксперт-экономист Эмин Гарибли, TURAN - это положительное явление, способствующее развитию торговых и экономических связей для Азербайджана, а также электронных систем внутри Азербайджана и между странами ОТГ для создания новых коммуникационных связей.

"Я думаю, что название TURAN тоже не является случайным. Естественно, оно будет играть роль связующего звена, внося свой вклад. С одной тороны, это также играет важную роль в либерализации торговых и экономических отношений между нашими странами. Это позволяет нам использовать электронную систему для транспортировки товаров и регулирования отношений в электронном формате. Это упрощает процесс торговли между нашими странами и позволяет интегрироваться в сфере экономики, а также науки и образования", - сказал он.

Гарибли отметил, что с другой стороны, существуют свободные экономические зоны, которые являются преференциальными зонами, где инвесторы, физические и юридические лица, а также предприятия могут получать дополнительную прибыль и дополнительную маржу, что способствует развитию внешнеэкономических связей в регионе.

"Это также способствует развитию средней линии транспортного коридора, проходящего через нашу территорию. Естественно, я думаю, что подобные свободные экономические зоны будут создаваться и в других странах тюркского мира, включая Кыргызстан. Однако они направлены на улучшение внешнеторговых и внешнеэкономических связей", - добавил он.

По словам доктора философии по экономике Фараджа Ахундова, данный проект очень перспективен, поскольку он представляет собой не только экономический блок, но и культурный.

"Это объединение стран, которые имеют общие тюркские корни, схожую культуру и общий язык. Поэтому, на мой взгляд, этот блок станет очень мощным. Естественно, объединение этих стран несет за собой большие перспективы для будущих поколений и экономического благосостояния всех народов, участвующих в этом проекте", - сказал он.

Ахундов также подчеркнул, что в первую очередь необходимо развивать технологическую и законодательную базы.

"Во-вторых, следует провести улучшения и внедрить инновации в логистической цепочке. В-третьих, на мой взгляд, крайне важно создать общий центр, который будет координировать решение данных задач и выстраивать вопросы для обсуждения главными государствами этого объединения", - добавил он.

Говоря о перспективах создания институционального органа внутри организации для обеспечения непрерывной работы данного проекта в географии ОТГ, доктор философии по экономике подчеркнул, что это правильное решение. Институциональный орган не только будет поддерживать непрерывное функционирование проекта в географии ОТГ, но также активно способствовать внедрению новых технологий и разработок для улучшения работы данного объединения.

"Поэтому я считаю, что это очень правильное решение, и его члены будут представителями государств данного объединения. Такой орган будет эффективно поддерживать работу объединения ОТГ", - отметил Ахундов.

Освещая преимущества проекта для регионального развития, Фарадж Ахундов отметил, что в первую очередь это включает в себя увеличение количества рабочих мест и расширение ассортимента товаров на рынке государств данного объединения.

"Для конечного потребителя это также может привести к снижению цен на определенные виды товаров. Как мы понимаем, это способствует экономическому росту для всех участвующих стран, поскольку торговля всегда стимулирует динамику роста ВВП и улучшает благосостояние граждан. С точки зрения экономики, логистики и увеличения рабочих мест, а также с увеличением доступности товаров для потребителей, перспективы кажутся очень обнадеживающими. Кроме того, следует отметить важный сектор - туризм. Я считаю, что это также положительно повлияет на экономику государств и способствует развитию туризма в пределах географии объединения", - сказал он.

По словам Ахундова, основными направлениями данного концепта являются логистика, транспорт и, конечно же, туризм.

"Мы можем наблюдать, насколько государства активно готовят свои логистические цепочки и транспортные узлы для реализации этой концепции. Я считаю, что это уже приносит результаты в виде экономического роста, и в целом мы полностью видим, насколько государства готовы вложить свои инвестиции в это, понимая, насколько это принесет большие дивиденды в будущем", - отметил он.

Говоря об изменениях, которые сможет внести азербайджанская сторона в рамках проекта TURAN, он отметил, что в первую очередь речь идет о развитии транспортно-логистических цепей.

"Мы видим, насколько активно Азербайджаном ведется работа в этом направлении. К примеру, можно упомянуть проведенные работы на освобожденных от оккупации территориях. В короткие сроки был построен аэропорт в Физули, также был завершен проект строительства аэропорта в Зангелане. Это является результатом того, насколько Азербайджан способен быстро и активно реализовывать такие крупные проекты. Естественно, на освобожденных от оккупации территориях предполагается множество других проектов, которые будут реализованы. Однако серьезность, уверенность и успешность Азербайджана в этих направлениях сразу заметны. Я уверен, что в ближайшее время мы увидим еще больше результатов в этом направлении. Все это в комплексе сказывается на улучшении пропуска товаров через нашу территорию", - заключил он.

Проект TURAN становится не только экономическим, но и культурным феноменом, объединяющим страны с общими тюркскими корнями. Этот подход, по мнению экспертов, обещает значительные выгоды в плане расширения торговых связей, улучшения логистических процессов и создания новых возможностей для развития туризма. Однако для успешной реализации проекта необходимо активное содействие и согласованная работа участвующих стран, что требует развития технологической, законодательной базы и институциональной поддержки. В этом контексте, создание институционального органа внутри организации представляется важным шагом в обеспечении устойчивого функционирования проекта. Перспективы регионального развития, увеличение рабочих мест и разнообразия товаров на рынке придают данному инициативному шагу значимость и оправдывают ожидания от его успешной реализации.

Возможные изменения для создания основы для готовности азербайджанской стороны к проекту могут произойти в короткие сроки. Это обусловлено тем, что Азербайджан уже продемонстрировал, насколько быстро и четко может завершать подобные проекты. Азербайджан неоднократно председательствовал в Движении неприсоединения (ДН) и успешно организовал мероприятия в городе Шуша. Учитывая этот обширный опыт, можно с уверенностью сказать, что долго ждать не придется, и в ближайшие несколько лет мы увидим результаты той работы, которую сегодня выполняет правительство Азербайджана.

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