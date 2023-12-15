Объявлен объем произведенной в Азербайджане электроэнергии в текущем году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С января по ноябрь на тепловых электростанциях (ТЭС), включая гидроэлектростанции (ГЭС) было выработано 24 миллиарда 525,1 миллиона кВт/ч, а из возобновляемых источников произведено 1 миллимард 962,4 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети Х.

"За 11 месяцев этого года, по оперативным данным, производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 223 миллиона кВт/ч и составило 26 миллиардов 487,5 миллиона кВт/ч, экспорт составил 2 миллиарда 752,7 миллиона кВт/ч, а импорт - 200,8 миллиона кВт/ч", - говорится в публикации министра.

Напомним, что в 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4 процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что в Азербайджане реализуются масштабные проекты по производству и экспорту возобновляемой энергии.

Как ранее сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, создана платформа международного сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики с участием на первом этапе четырех стран.

"Мы работаем над прокладкой линий электропередачи для ветровых электростанций, а также над созданием "зеленого" энергетического коридора, который соединит Каспийское море с Европой по кабелю по дну Черного моря", - подчеркнул замминистра.

Велиев также добавил, что первоначально планируется экспортировать 4 гигаватта электроэнергии в Европу через Черное море и 1 гигаватт в Турцию и Европу через Нахчыван.

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