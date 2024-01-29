Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан назвал топ-10 импортеров ненефтяной продукции в 2023 году

Экономика Материалы 29 января 2024 11:54 (UTC +04:00)
Азербайджан назвал топ-10 импортеров ненефтяной продукции в 2023 году

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2023 году экспортировал ненефтяную продукцию в Россию на сумму 1,114 миллиарда долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В топ-10 стран азербайджанского ненефтяного экспорта также входят Турция (784 миллиона долларов), Грузия (332 миллиона долларов), Швейцария (175 миллионов долларов), Казахстан (95 миллионов долларов), Туркменистан (85 миллионов долларов), Украина (79 миллионов долларов), ОАЭ (69 миллионов долларов), Кыргызстан (59 миллионов долларов) и Румыния (45 миллионов долларов)", - отметил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости