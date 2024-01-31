В 2023 году в Нахчыване были сэкономлены бюджетные средства на госзакупках

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване за отчетный период проведение тендеров и закупок методом опроса котировок позволило сэкономить средства в размере 9,5 миллиона манатов или 16 процентов от стоимости государственных закупок.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики, активным участием предпринимателей в государственных закупках обеспечивается конкурентоспособность.

Отмечается, что 92,5 процента было сэкономлено на закупках, проведенных методом открытого тендера, 0,03 процента - методом опроса предложений и 7,47 процента - методом запроса котировок.

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