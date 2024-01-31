Стратегические валютные резервы Азербайджана значительно выросли (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17 процентов и по итогам 2023 года составили 68,5 миллиарда долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"В том числе в прошлом году стратегические валютные резервы Центрального банка Азербайджана выросли на 29,1 процента до 11,6 миллиарда долларов", - добавил он.

Отметим, что по сравнению с показателем предыдущего месяца стратегические валютные резервы ЦБА выросли на 9,39 процента, или 997,1 миллиона долларов.

Следует также отметить, что стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из валютных резервов Центрального банка, активов Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) и казначейских средств министерства финансов.

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