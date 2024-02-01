Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Caspian Energy Club Kyrgyzstan активно будет поддерживать совершенствование логистической сферы для активного экономического обмена предпринимателей с целью развития экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, а затем и другими странами, где действует Caspian Energy Club.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал новоназначенный председатель "Caspian Energy Club Kyrgyzstan" Ровшан Мехдиев в ходе пресс-конференции, посвященной церемонии подписания в связи с его назначением.

"Как председатель кыргызского представительства клуба, объединяющего компании стран Среднего коридора, я приложу все усилия для развития и расширения сетевых связей, а также углубления экономической деятельности между предпринимателями этих и других стран, где в рамках Каспийского энергетического клуба действуют предприниматели Кыргызстана. За время моего председательства я планирую вместе со своей командой реализовать различные проекты и мероприятия по выводу услуг и продукции, производимой в Кыргызстане, на международные рынки, по привлечению международных инвесторов на рынок Кыргызстана", - отметил Ровшан Мехдиев.

Мехдиев также упомянул, что "Caspian Energy Club Kyrgyzstan" будет активно поддерживать увеличение коммерческого потенциала между Азербайджаном и странами Каспийского энергетического клуба.

"Будут созданы условия для того, чтобы бизнесмены указанных стран воспользовались статусом свободной зоны, приобретенным грузоперевозочной компанией "Union Логистик" в СЭЗ "Бишкек" Кыргызстана. Также будет организован экспорт азербайджанской продукции в Среднюю Азию и Китай через СЭЗ", - добавил он.

Отметим, что 1 февраля 2024 года Ровшан Мехдиев назначен председателем "Caspian Energy Club Kyrgyzstan".

Напомним, что "Caspian Energy Club" – динамичная и развивающаяся региональная организация, объединяющая более 5000 компаний из 50 стран мира. Основной целью "Caspian Energy Club", активного участника диалога бизнеса и власти, является улучшение инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где действует "Caspian Energy Club", а также стимулирование диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активно в них участвуя.

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