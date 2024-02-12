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Financial Chain Corporation представляет очередной успех

Экономика Материалы 12 февраля 2024 09:32 (UTC +04:00)
Financial Chain Corporation представляет очередной успех

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БАКУ /Trend/ - Financial Chain Corporation (Чехия) успешно подписала контракт на обслуживание с Philips Czech Republic для ее портфеля продуктов Personal Health (и бизнес-сегмента Personal Health).

В рамках этого контракта Financial Chain Corporation будет предлагать различные виды услуг в разных странах, где присутствуют другие филиалы, в том числе в Чехии, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Казахстане.

В подписании контракта о глобальном сотрудничестве в чешском офисе Philips в Праге приняли участие директор Philips Czech Republic г-н Якуб Хватал и управляющий партнер Financial Chain Corporation г-н Заур Гадиров, а также региональный менеджер Financial Chain Corporation в Чешской Республике г-н Теймур Ахундов.

«Мы очень рады заключить контракт на обслуживание с такой крупной и известной компанией, как Philips, - отметил управляющий партнер Корпорации Financial Chain Corporation г-н Заур Гадиров. - В рамках этого контракта мы будем предоставлять различные виды консалтинговых услуг в Чехии, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Казахстане.

Надеемся, что в будущем наши отношения будут только укрепляться и мы сможем расширить географию предоставления услуг».

Договаривающиеся стороны пожелали друг другу удачи, а также выразили надежду на долгосрочное и двустороннее плодотворное сотрудничество между двумя организациями в будущем.

Будучи глобальной компанией, Financial Chain Corporation продолжает расширять сотрудничество с различными известными компаниями в разных странах.

Financial Chain Corporation представляет очередной успех
Financial Chain Corporation представляет очередной успех
Financial Chain Corporation представляет очередной успех
Financial Chain Corporation представляет очередной успех
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