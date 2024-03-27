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Международный энергетический форум нацелен на достижение большего прогресса по углеродным рынкам на COP29

Экономика Материалы 27 марта 2024 12:21 (UTC +04:00)
Международный энергетический форум нацелен на достижение большего прогресса по углеродным рынкам на COP29

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Международный энергетический форум настоятельно призывает правительства завершить согласование статьи 6 Парижского соглашения, которая обеспечивает рамки для международной торговли квотами на выбросы углерода и считается критически важной для достижения национальных целевых показателей по выбросам.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный секретарь Международного энергетического форума Джозеф Макмонигл на презентации доклада "Роль углеродных рынков в переходный период".

"Соглашение по статье 6 является ключом к раскрытию потенциала международных углеродных рынков, и мы надеемся увидеть больший прогресс в этой связи на COP29 в Азербайджане", - сказал он.

По его словам, углеродные рынки будут играть важную роль в достижении целей в области климата, энергетической безопасности и устойчивого развития за счет повышения эффективности энергетических переходов и привлечения средств для проектов в области чистой энергетики.

"Углеродные рынки играют важную роль в распределении ресурсов для достижения наших глобальных целей в области климата, энергетической безопасности и доступности по цене. Но они находятся в точке перегиба. Благодаря более тесному международному сотрудничеству и разумному регулированию они могут привлечь миллиарды долларов на проекты в области чистой энергетики, особенно в развивающихся странах, которые в противном случае не сдвинулись бы с мертвой точки", - добавил Макмонигл.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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